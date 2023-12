«Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza, es un maestro, ganó el partido»

¿Qué falló el 7 de octubre para que se produjera un ataque coordinado y la matanza de más de 1.200 personas?

A pesar de la controversia y del complicado mapa político en Israel, había algo en lo que la mayoría de los israelíes creíamos: en la seguridad del Ejército. El primer golpe duro fue que nos falló el brazo armado, algo en lo que confiábamos. No tenía que haber pasado. El aparato militar tendría que haber funcionado con cualquier Gobierno, ya fuera de derechas, de izquierdas, de tontos o de inteligentes. Con un prismático de la guerra de las Malvinas se hubiera detenido eso, no era necesario alta tecnología. Pagamos con la vida misma cosas que pensábamos que la alta tecnología iba a superar, que nos iba a ayudar a vivir. Podemos saber lo que pasa en cada metro cuadrado de Teherán y no pudimos saber lo que pasaba aquí, a medio kilómetro de distancia, para frenar lo que se venía.

La concepción de Netanyahu y de todos los servicios de seguridad, que venían promocionando, es la tesis de que se podía llegar a la paz con el mundo árabe sin necesidad de llegar al conflicto palestino. Algunos de nosotros creíamos que era al contrario, primero queríamos arreglarlo con los palestinos. Sin embargo, el tiempo dio la razón a Netanyahu, de momento, le estaba funcionando demasiado bien. En lo que se equivocó a nivel interno es en la reforma judicial de su último mandato. Pero el acuerdo con Arabia Saudí estaba al caer antes del 7 de octubre.

A muchos israelíes les gustaría que Gaza se convirtiera en Singapur, en Las Vegas... Hamás se convirtió en un enemigo potable, el clásico enemigo que queremos. Israel miraba hacia un lado con todo el dinero que entraba, aunque sabían que también se usaba para armas, para túneles. Pero se creía en la superioridad de fuerza de Israel. Hamás era un actor racional desde esa perspectiva. A pesar de los diálogos de fuego que teníamos. Por ejemplo, a veces eran sólo con Yihad Islámica y Hamás no entraba. No querían tener problemas internos. Cuando entraban en esos diálogos de fuego, Israel golpeaba en la arena. Sin tratar de matar. E igual desde Gaza, disparaban y no mataban. Pero nos dormimos en los laureles. No vimos la trampa que nos tendió Hamás. Quién iba a pensar en esa concepción. Yahya Sinwar [el líder de Hamás en la Franja] es un maestro. Ganó el partido. Simplemente entendió la mentalidad israelí. Entendió al mundo occidental. Leyó muy bien la reacción internacional, esa sensación de Israel tiene derecho a defenderse, pero no. Él sabe exactamente lo que quiere. Y la reacción de Israel está dentro de sus cálculos. Si hago esto, Israel va a matar a media Gaza, a él le importa nada la vida de los gazatíes. La guerra la va ganando él.

Dice que Sinwar leyó a la comunidad internacional, ¿qué le parecen las críticas de Biden y la demanda de un cambio de Gobierno en Israel?

Es otro desfasaje que también me ha sorprendido. Lo cierto es que el único apoyo que estamos teniendo del exterior es la derecha radical. Los fascistas de Europa. Los viejos antisemitas son los projudíos. Y la izquierda que nos cortejaba en los años 60 está ahora completamente al nivel del antisemitismo. Acusan a Israel de genocidio... Si realmente quisiéramos hacerlo, se haría en dos minutos. 18.000 muertos es mucho, pero no es genocidio. ¿Cómo se puede pelear de otra forma? En cuanto a Naciones Unidas, sorprende que sólo se pida a Israel que cese el fuego. Sólo exigen el alto el fuego a Israel.

¿Temen un aislamiento aún mayor con esa mayoría que rechaza a Israel en Naciones Unidas?

Lo fundamental para nosotros es Estados Unidos. Con el resto hay desazón, hay bronca. Pero nuestro temor serio es EE UU. Joe Biden se enfrenta a un problema estructural que no hay como resolverlo. Lo cierto es que a Israel le vendría mejor un Donald Trump, aunque es un tanto impredecible. Con respecto al resto del mundo, hay como una incomprensibilidad. La Europa liberal es la que está ahora en contra de Israel. Nos llevamos Meloni, Le Pen, Orbán en Hungría. Yo estoy con el que me apoya. Con que sea pro-Israel me alcanza. Estamos en un momento existencial.