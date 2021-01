El Bolonia quiere fichar a un delantero del Betis

El delantero de 24 años ha pasado de ser la opción preferida para Manuel Pellegrini a ver cómo ha ido perdiendo protagonismo en favor de Loren Morón y de Borja Iglesias. El Betis, además, tendría la intención de incorporar a un nuevo delantero, lo que propiciaría la salida de Sanabria en el mercado invernal, algo que quiere aprovechar el Bolonia para hacerse con sus servicios.

Ver también La Otra Liga .Jorge Sánchez podría ser el segundo fichaje del Betis para la próxima temporada

Según Calciomercato, el paraguayo es una petición de Sinisa Mihajlovic, técnico del equipo italiano. El Betis, por su parte, estaría pidiendo 10 millones de euros al Bolonia por Sanabria.

N’Lundulu o Pavoletti, posibles recambios de Sanabria en el Betis si es traspasado al Bolonia

nte el poco protagonismo que está teniendo el galo en el Southampton, el equipo inglés podría ver con buenos ojos cederle para que el futbolista de 21 años no vea su trayectoria. No obstante, la primera opción del Betis para apuntalar su ataque no ha sido N’Lundulu sino Cucho Hernández, aunque no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el Getafe para que pusiera punto y final a la cesión del colombiano. Para ello, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, ofreció a Sidnei, un intercambio que en ningún caso contempló el conjunto azulón.

Leonardo Pavoletti, delantero de 32 años del Cagliari y de 1,88 de estatura, sería otra de las opciones que maneja el Betis para apuntalar su ataque si Sanabria finalmente hace las maletas. En su caso, recalaría en el club de las Trece Barras como traspasado, aunque lo haría por un precio bastante asequible.