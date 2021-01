Jorge Sánchez podría ser el segundo fichaje del Betis para la próxima temporada

Tras haber alcanzado un principio de acuerdo con Rui Silva para hacerse con sus servicios una vez que termine su vinculación con el Granada, el conjunto verdiblanco tiene previsto hacer lo propio con este lateral derecho de 23 años del América. El Betis, que verá como Emerson pone rumbo al Barcelona en verano, cubriría con Jorge Sánchez su marcha.

Según Latinus, el equipo andaluz es el mejor posicionado para hacerse con este defensor mexicano. Cabe señalar que el Betis ya se llevó a Diego Lainez y a Guido Rodríguez del América, por lo que Jorge Sánchez podría ser el tercer futbolista que llega procedente del cuadro azteca.

Jorge Sánchez y los otros fichajes a coste cero que quiere cerrar el Betis

El club de las Trece Barras tendría bastante avanzado el fichaje de Jota Peleteiro, pretende aprovechar que Abdallahi Mahmoud no ha renovado con el Alavés para alcanzar un acuerdo con él para la próxima temporada. Aunque el conjunto vasco está intentando renovar a este central de 20 años que también puede jugar como centrocampista, ha rechazado la primera propuesta que le hizo llegar el equipo albiazul. El futbolista de Mauritania es libre para negociar con otros equipos desde este mes de enero y eso es algo que tratarán de aprovechar tanto el Betis como el Granada para hacerse con sus servicios a coste cero.

Otro fichaje para la próxima temporada en el que también trabaja es en el de Jota Peleteiro, con el que también estaría cerca de alcanzar un acuerdo tal y como dejaba entrever el propio futbolista del Alavés: “He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, agregaba el extremo de 29 años.