El Betis quiere reforzar su delantera con N’Lundulu

Aunque el conjunto verdiblanco aún no ha decidido si dará salida a Sanabria, a Borja Iglesias o a Loren Morón en el mercado invernal, parece evidente que uno de ellos deberá dejar su sitio a un nuevo delantero. Por su parte, el elegido por el Betis para reforzar su ataque podría ser N’Lundulu, de 21 años.

Así lo asegura Fichajes.net, que señala que ante el poco protagonismo que está teniendo el galo en el Southampton, el equipo inglés podría ver con buenos ojos cederle para que no vea su trayectoria. No obstante, la primera opción del Betis para apuntalar su ataque no ha sido N’Lundulu sino Cucho Hernández, aunque no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el Getafe para que pusiera punto y final a la cesión del colombiano. Para ello, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, ofreció a Sidnei, un intercambio que en ningún caso contempló el conjunto azulón.

N’Lundulu y Sokratis podrían ser los fichajes del Betis en el mercado invernal

Otra de las prioridades del Betis es incorporar a un nuevo central de cara al segundo tramo de la temporada y Manuel Pellegrini ha puesto sobre la mesa el nombre de Sokratis Papastathopoulos. El Arsenal ha dejado sin ficha al defensor de 32 años y para facilitar su fichaje a un nuevo equipo, como podría ser el Betis, el cuadro londinense estaría negociando con Sokratis Papastathopoulos la rescisión de su contrato. Así pues, el club de las Trece Barras podría hacerse con este experimentado central por el que el Arsenal pagó 18 millones de euros en 2018 al Borussia Dortmund a coste cero. No obstante, el Liverpool y el Fenerbahçe también están tras los pasos de Sokratis Papastathopoulos, dispuestos a tentar a éste con un salario mayor que el que pudiera ofrecerle el Betis.