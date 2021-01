Pedro Porro amenaza con dejar sin Eurocopa a Carvajal o a Jesús Navas

Tras su paso por el Real Valladolid, el lateral de 21 años fue cedido por el Manchester City al Sporting de Portugal, donde se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga NOS. El buen hacer de Pedro Porro, que ha disputado 21 partidos y ha anotado 3 goles, no ha pasado desapercibido para Luis Enrique, por lo que podría ser una de sus novedades en la próxima convocatoria de la Selección. De ser así, Carvajal o Jesús Navas podrían quedar fuera, lo que complicaría su presencia en la próxima Eurocopa.

De momento, Pedro Porro es una habitual con la Sub-21; pero, según O Jogo, Luis Enrique se plantea darle una oportunidad con la absoluta. Carvajal y Jesús Navas no pueden descuidarse, y menos si quieren estar en la próxima Eurocopa.

Pedro Porro amenaza la plaza de Carvajal o de Jesús Navas, y Angeliño la de Jordi Alba o Gayà

Si bien Pedro Porro quiere ser el lateral derecho de España en la próxima Eurocopa, Angeliño quiere ser el lateral izquierdo de la Selección pese a que Luis Enrique confía en Jordi Alba y en Gayà. Recientemente, varios directivos del Leipzig han criticado al seleccionado por ello.

“Ángel ha estado mostrando excelentes actuaciones durante bastante tiempo, no solo en la Bundesliga, sino también en la Liga de Campeones. Por eso no podemos entender por qué no ha sido convocado todavía”, dijo el director deportivo del club alemán, Markus Krösche

Por su parte, el director general del Lepizig, Oliver Mintzlaff, se hizo eco de las críticas de Krösche. “Angeliño juega a un nivel alto y constante, proporciona un número de goles y asistencias por encima de la media y muestra una mentalidad ganadora absoluta”, alabó.

“Su nivel de juego ha trascendido en España, seguro. No podemos entender que todavía no haya sido convocado porque sería un gran refuerzo para la selección española”, opinó Mintzlaff.