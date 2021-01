El Athletic piensa en Azpilicueta como su fichaje estrella para la próxima temporada

Ambicioso tras la llegada de Marcelino García Toral y tras haber levantado la Supercopa de España, el primer título de 2020, el conjunto vasco ya piensa de cara al siguiente curso. El nombre que tendría sobre la mesa el Athletic es el de César Azpilicueta, que entrará en su último año de contrato con el Chelsea, por lo que su fichaje podría resultar bastante asequible.

Además, se espera una revolución en el cuadro londinense tras la llegada de Thomas Tuchel deja en el aire la continuidad del español en el cuadro londinense. Esto es algo a lo que está atento el Athletic, y es que Marcelino García Toral vería con buenos ojos reclutar en su plantilla a un futbolista de su polivalencia. César Azpilicueta, a sus 31 años, podría ver con buenos ojos regresar a LaLiga Santander.

Además de Azpilicueta, Javi Martínez podría ser una opción para el Athletic

Si bien el conjunto vasco ha descartado hacer movimiento alguno por el centrocampista de 32 años, éste termina contrato al final del presente curso. Es por ello por lo que el Athletic estaría encantado de ofrecerle acomodo a coste cero si opta por volver a España en lugar de iniciar una nueva aventura en el extranjero.

Cabe señalar que Javi Martínez estuvo cerca del Athletic y llegó a ser cazado en verano diciendo que llevaría el dorsal número 2 en el equipo rojiblanco. “Me han dejado el ‘2”, decía tras conocerse los dorsales del conjunto vasco de cara a esta campaña. “¡El mítico de Toquero!”, le respondía, entre risas, Thiago Alcántara. Finalmente su fichaje no terminó por concretarse porque el Bayern de Múnich solicitaba 12 millones por su traspaso y se negó a rebajar su precio después de que éste anotase un gol en la Supercopa de Europa. A su vez, el Athletic, no quiso superar los 10, cantidad que pagó al Torino por Álex Berenguer.