Jessica Bueno, la mujer de Jota Peleteiro presume de tripa

La modelo, que fue madre en su día con Kiko Rivera y después con Jota Peleteiro, espera su tercer hijo, el segundo con el futbolista del Alavés. “Aquí con uno de mis chicos, uno de los hombres de mi vida y dueño de mi corazón pero en esta foto también estoy con otro de los chicos de mi vida nuestro pequeño bebé que viene en camino, nuestro Alejandro”, escribía hace unos días Jessica Bueno en Instagram, donde ahora ha presumido de tripa.

“Sí, otro chico y aunque se que muchos esperabais la niña, mi destino es ser mamá de tres preciosos niños a los que mimar y adorar. Aunque quien dice tres pueden ser cuatro, nunca se sabe. Estaré muy bien rodeada y cuidada por mis niños... Fran, Jota y Alejandro, y mi maravilloso marido”, añadía.

“¡¡Disfrutando del día soleado que tenemos hoy por el norte!! 20 semanas. Ya solo faltan cuatro meses para conocerte”, escribía Jessica Bueno en su último post en Instagram.

Jota Peleteiro podría fichar por el Betis la próxima temporada

Después de que contásemos en LAOTRALIGA que el conjunto verdiblanco se había interpuesto en la renovación del extremo de 29 años con el Alavés, con el que sólo firmó al final del presente curso, éste reconocía que difícilmente renovará su contrato. Así pues, el Betis y Jota Peleteiro son libres para negociar desde enero.

“He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”, reconocía. “La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, ha añadía Jota Peleteiro.