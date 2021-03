El Atlético, dispuesto a desprenderse de dos jugadores para cerrar un fichaje el Real Madrid

Pese a que es titular indiscutible, Trippier genera ciertas dudas a Simeone, motivo por el que ha solicitado el fichaje de un nuevo lateral derecho de cara a la próxima temporada. En este sentido ha trascendido en los últimos días que un jugador de su agrado es Álvaro Odriozola. De recalar en el Atlético el futbolista del Real Madrid, Santiago Arias y Vrsaljko estarían llamados a hacer las maletas.

El que lo hará, sí o sí porque no pueden haber tres laterales derechos en plantilla, es Santiago Arias. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid no ve con malos ojos ceder al colombiano siempre que PSG, Roma o Everton, que son sus tres pretendientes, acepten tener una opción de compra obligatoria por él, que termina contrato con el cuadro colchonero en 2023.

Cedido en el Milán juega Diogo Dalot, por lo que el equipo italiano deberá fichar a un futbolista en su demarcación cuando éste regrese al Manchester United. Es por ello por lo que piensa en Vrsajko como recambio, por el que estaría dispuesto a ofrecer 10 millones de euros al Atlético de Madrid.

Aunque Kieran Trippier ha hecho olvidar a Juanfran, lo cierto es que el de Crevillente ofreció un gran rendimiento durante las nueve temporadas que vistió de rojiblanco pese a las dudas que generó su fichaje por su pasado madridista. Precisamente jugadores como Juanfran y Reyes han hecho que ya no sea un obstáculo para el Atlético fichar a ex del Real Madrid ni directamente al cuadro merengue, y es que el fichaje de Marcos Llorente ha sido todo un éxito. Si bien en el Wanda Metropolitano trataron de hacerse sin éxito con James Rodríguez, ahora piensan en Álvaro Odriozola para apuntalar su lateral diestro. El Real Madrid, por su parte, no vería con malos ojos hacer caja por el lateral de 25 años, que no cuenta para Zidane.