En Italia dan por hecho que este internacional español fichará por el Atlético

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de febrero, Fabián Ruiz quiere regresar a LaLiga Santander y el Nápoles estaría abierto a desprenderse del centrocampista de 24 años siempre y cuando reciba una buena oferta. Aunque el Barcelona sería uno de los pretendientes del internacional español, en Italia creen que éste terminará recalando en el Atlético de Madrid, que busca a un futbolista en su demarcación de cara al siguiente curso.

“Fabián es uno de los jugadores que puede salir. Si se marcha, se irá de nuevo a LaLiga. Hay interés por parte del Barcelona y del Atlético de Madrid. Yo creo que Fabián se irá al Atlético”, ha dicho Nicolò Ceccarini , director de TMW Radio.

El Atlético de Madrid ya ofreció 50 millones por Fabián Ruiz

Cabe señalar que el Atlético de Madrid ya ofreció 50 millones de euros por Fabián Ruiz el pasado verano. Entonces, el ex del Betis, habló con su entrenador, con Gatusso, y le dijo: “Míster, no hay tentación, me quedo con gusto”. Fabián Ruiz se negó a dejar el Nápoles sin que el equipo italiano pudiera fichar un recambio para él ya que dicha propuesta llegó en la recta final del mercado, cuando el Arsenal comunicó al Atlético de Madrid su intención de pagar la cláusula de Thomas Partey. Ahora, el equipo italiano estaría dispuesto a agradecer dicho gesto permitiendo a Fabián Ruiz regresar a LaLiga Santander, si es lo que desea, por una cantidad similar por mucho que pueda revalorizarse durante la Eurocopa.