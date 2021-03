El entorno de Lucas Pérez responde a Abelardo

El técnico del Deportivo Alavés ha hecho alusión a la falta de compromiso para justificar la ausencia del delantero de 32 años frente al Atlético de Madrid. El entorno de Lucas Pérez no ha dudado a la hora de defender públicamente al futbolista tras las palabras de Abelardo.

El entorno del gallego ha señalado en MARCA al ser cuestionados al respecto: “Respecto a las acusaciones de falta de compromiso de Lucas Pérez con el Deportivo Alavés, aclarar que el jugador en ningún momento ha faltado el respeto ni la honorabilidad al club. En su trayectoria profesional y representando a varios clubes nunca se le ha podido tachar de falta de compromiso. Ante la falta de minutos en los últimos 2 meses, dejar claro que Lucas siempre ha estado y estará a total disposición del entrenador para aportar lo máximo y que el Deportivo Alavés pueda lograr el objetivo de la permanencia”.

El recardo de Abelardo a Lucas Pérez

Abelardo Fernández, entrenador del Alavés, fue “muy claro” cuando fue preguntado por la ausencia de Lucas Pérez en la convocatoria frente al Atlético de Madrid, al señalar que su idea del conjunto vitoriano “es valor, coraje, compromiso y darlo todo y quién no quiere darlo no merece entrar en este equipo”.

“Te voy ser muy claro. No voy a contestar más preguntas sobre ese tema, porque no quiero desviar más ese tema. Mi foco está en mis jugadores. En el Alavés, creo que todos y sobre todo en mi idea, es el valor, el coraje, el compromiso y darlo todo por este club. Quien no quiere darlo pues evidentemente no merece entrar en este equipo”, explicó en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.