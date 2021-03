El Sevilla se suma al Atlético de Madrid a la puja por Lacazette

El delantero de 29 años podría estar viviendo su última temporada en el Arsenal. Con contrato hasta 2022, el cuadro londinense sólo dispondrá de este verano para hacer caja por él, algo que tratarán de aprovechar varios equipos para fichar a Lacazette por un precio asequible. Si bien el francés ha sido relacionado en anteriores ocasiones con el Atlético de Madrid, el Sevilla también está en la puja por hacerse con sus servicios.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Aurah cuenta detalles de cómo son sus relaciones sexuales con Jesé

Así lo asegura Metro, que incluye también a la Roma en la subasta. En el caso del Sevilla, el club tiene intención de desprenderse de Luuk de Jong en verano, motivo por el que tiene intención de reforzar su delantera. Además, el conjunto hispalense está tratando de renovar a Youssef En-Nesyri para elevar su cláusula por encima de los 60 millones de euros. No obstante, hasta que este movimiento no se produzca, son varios los equipos que amenazan con pagarla. De ser así, el Sevilla no tendría problemas para hacer frente al fichaje de Lacazette.

Lacazette tendría preferencia por el Atlético de Madrid que por el Sevilla

En lo que respecta al Atlético de Madrid, Lacazette es un futbolista que gusta mucho a Simeone. Consciente de ello, y de si situación, el delantero se ha ofrecido al cuadro colchonero y al Barcelona, aunque éste último se habría decantado por Agüero, de cara al siguiente curso. El Atlético de Madrid deberá valorar pues si ejerce la opción de compra que tiene sobre Moussa Dembélé, que es de 33 millones de euros, o si paga una cantidad similar por otro delantero como podría ser Lacazette o André Silva, que es la otra alternativa que contempla.