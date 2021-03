El ridículo precio por el que Pau López podría regresar a España

El guardameta de 26 años, por el que la Roma pagó al Betis 23,5 millones en 2019, está ofreciendo un rendimiento por debajo de lo esperado. Esto ha llevado al equipo italiano a pensar en Pierluigi Gollini, del Atalanta, de cara al siguiente curso, y a poner a Pau López en el mercado, lo que ha hecho que ya se hable de su posible regreso a España.

Esto es algo que podría aprovechar el Betis para ofrecer nuevamente acomodo a Pau López. Aunque el conjunto verdiblanco ya ha alcanzado un acuerdo con Rui Silva, que termina contrato con el Granada, la continuidad de Claudio Bravo está en el aire, por lo que no descarta incorporar a otro portero. Y es que el chileno, al ser preguntado por Colo Colo, decía recientemente: “Yo también estoy abierto en la opción de volver, siempre lo he dicho. Yo me considero muy profesional en lo que hago, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y creo que la circunstancia y el tiempo dirá donde toca estar. Si me toca estar en Colo Colo, estaré feliz de volver, de echar una mano, de hacer lo que me toca tanto como lo he hecho en el Betis o en el Manchester City”.

El precio que le ha puesto la Roma a Pau López

Precisamente porque Rui Silva pondrá rumbo al Betis, el Granada sería otro equipo dispuesto a ofrecer acomodo a Pau López, que por ser relacionado, ha sido relacionado con el Espanyol pese a su convulsa salida del club. Habrá que ver si cualquiera de estos tres equipos, o cualquier otro, es capaz de pagar 18 millones por él, que es el precio en el que le ha tasado la Roma según La Gazzetta dello Sport.