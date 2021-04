El movimiento que llevaría nuevamente a Morata al Atlético de Madrid

Sergio Agüero no seguirá en el Manchester City y, aunque todo parecía indicar que el Barcelona era el gran favorito para hacerse con sus servicios, la Juventus está pujando con fuerza por el argentino. Tanto es así que si llegará a un acuerdo con el Kun, devolvería a Álvaro Morata al Atlético de Madrid.

De recalar Sergio Agüero en la escuadra transalpina, el club descartaría ejercer la opción de compra que tiene sobre el internacional español, que es de 45 millones de euros. También sería poco probable que la Juventus pagase 10 millones por retener a Álvaro Morata una temporada más como cedido en sus filas.

Álvaro Morata y su salida del Atlético de Madrid

Cuestionado recientemente por su salida del Atlético de Madrid, el delantero comentaba: “A veces nuestra opinión en el mundo del fútbol no cuenta mucho, uno tiene que estar en el sitio que le quieren, donde le valoren y juegue”.

No obstante, pese a que muchos interpretaron sus palabras como una pulla a Simeone, Álvaro Morata aclaró: “Estoy súper agradecido al Cholo, le admiro y respeto muchísimo por toda su trayectoria. Ha sido de las mejores cosas de mi carrera jugar a sus órdenes, he disfrutado mucho. Ahora estoy en la Juve cedido, no puedo decir lo que pasará en unos meses. Estaba feliz en el Atlético y en la Juve ahora. El futuro solo lo sabe el de arriba”. Así pues, el internacional español, que tiene contrato con el cuadro colchonero hasta 2023, no descarta regresar al conjunto rojiblanco.