Carlos Vela podría regresar a LaLiga de la mano del Betis

El conjunto verdiblanco maneja un presupuesto muy reducido para reforzarse de cara al siguiente curso. Eso no implica que renuncie a ambiciosos fichajes. Por ejemplo, Carlos Vela termina contrato con Los Ángeles FC y podría recalar a coste cero en el Betis.

Sin duda, una atractiva opción para el delantero de 32 años. Y es que Carlos Vela no sólo vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander sino que es consciente que supondría para él un impulso con vistas a volver a ser seleccionado con México. Por otro lado, si el Betis logra clasificarse para disputar la Europa League, la balanza podría decantarse todavía más a su favor.

No obstante, algo que deberá valorar Carlos Vela es si en su futuro prima lo deportivo o lo económico. No hay que olvidar que el ex de la Real Sociedad percibe actualmente 3,7 millones de euros y debería rebajarse considerablemente la ficha para poder recalar en el Betis. Por su parte, podría decantarse por iniciar una nueva aventura en Australia, donde podría tener un salario todavía más mayor.

Carlos Vela podría ser el tercer fichaje del Betis

El conjunto verdiblanco ya habría apuntalado su portería apalabrando el fichaje de Rui Silva, al que firmará por cinco temporadas una vez que expire su vinculación con el Granada. Además, según apuntan desde Italia, el Betis también tiene un acuerdo con Mateo Musacchio para hacerse con sus servicios una vez que termine contrato con la Lazio. ¿Se convertirá Carlos Vela en su tercer fichaje a coste cero de cara al siguiente curso?