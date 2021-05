Munir y su renuncia a jugar con España: “Sé que decepcioné a los españoles”

El atacante del Sevilla, que llegó a debutar con la Selección de la mano de Del Bosque, terminó renunciando a España. Pese a que Luis Enrique tenía intención de seguir contando con Munir, el sueño de éste siempre fue jugar con Marruecos.

“Antes de jugar contra el Bayern me llamó Luis Enrique y me dijo que tenía una posibilidad de ir, pero yo lo dije que mi intención era no ir, que quería vestir la camiseta de Marruecos”, ha dicho el futbolista de 25 años en Movistar.

“Sé que, entre comillas, decepcioné a los españoles. Si no hubiese podido jugar con Marruecos, si me hubiese llamado España, no hubiera ido”, ha añadido Munir.

Munir se sintió presionado para jugar con España

Sobre su debut con la absoluta, el atacante del Sevilla ha comentado: “Me llamó Celades y me dijo que tenía que ir con la absoluta, que se había lesionado Diego Costa. Tenía que tomar la decisión en el momento, llegué a llorar de la presión. No estaba seguro de si hacerlo o no. Cuando eres un crío solo quieres jugar al fútbol. Me llamó Vicente Del Bosque y me dijo que disfrutase con ellos. Y eso creo que me hizo jugar esos minutos”.

Precisamente por haber jugado con España le ha costado mucho jugar con Marruecos, algo a lo que también ha hecho alusión Munir: “Cuando por fin me dijeron que podía jugar no me lo creía. Se me saltaron las lágrimas. Cuando jugué y pisé el campo me quité esa presión y me vino todo lo que trabajamos para estar ahí. Me alegro de que se pudiera cambiar”.