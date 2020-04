María Pombo confirma con la chaqueta más bonita de Zara cuál es el color de moda de la temporada

María Pombo ha causado sensación en las redes sociales con el que ya intuíamos que se convertiría en uno de los colores de moda de la temporada. De hecho, la semana pasada te contábamos cómo podías llevarlo con estilo. ¿Lo recuerdas? Hablamos del verde menta. Y la influencer nos ha confirmado que será tendencia con la chaqueta más bonita de Zara. A continuación te contamos más detalles. ¡Atenta!

La de María Pombo es una chaqueta de punto de escote pico y manga por debajo del codo abullonada en el hombro. Tiene cierre delantero con botones joya y su precio es de 25,95 euros en la web de Zara. Se trata de un diseño delicado y original que favorece de una manera espectacular pues su escote en pico es extremadamente cozy y sexy y los botones le dan al cárdigan un toque espectacular. Además, al ser ligeramente cropped ¡es perfecta para llevar con nuestros pantalones de tiro alto esta primavera! Mientras no salgamos de casa, la podemos combinar con nuestros looks más comfy.

El verde es el color de la esperanza así que no nos extraña que se haya puesto de moda cuando el mundo entero se ha paralizado y cada día nos levantamos pensando cuándo podremos volver a salir de casa. Y aunque tratamos de buscarle lo mejor a este momento de confinamiento, nos anima vestirnos de este tono. De hecho, María Pombo no ha sido la única en sumarse a la moda. También la influencer Melissa Villareal nos ha mostrado por medio de su perfil de Instagram un look muy vintage y original.

El verde en todas sus tonalidades será el color de esta primavera- verano pero no cabe duda de que ese que oscila entre el menta y el lima será el que más nos pueda favorecer cuando nos empecemos a poner morenitas.