Este top con textura de Mango promete elevar cualquier look en los próximos meses (palabra de Mery Turiel)

¿Buscando el top básico que eleve todos tus looks este verano? Pues Mery Turiel nos ha descubierto este top con textura de Mango que hace que cualquier estilismo, por muy básico que sea, se convierta en súper especial este verano. Desde lucirlo con una vaqueros como hace Mery, a una falda, unos shorts o unos pantalones de crochet. ¡Sí, es el top básico perfecto! Y además, también está disponible en color marrón y arena. Es el top que da elegancia a cualquier look. Si este fin de semana Mery Turiel revolucionaba Instagram con el conjunto de margaritas, hoy lo hace con un look mucho más básico.

Estamos hablando de este top con textura de Mango y sin mangas, cuello pico tanto en el pecho como en la espalda. ¿Su precio? 19,99€.