Paula Echevarría ha encontrado el kimono de Bershka (de rebajas) más bonito que podrás llevar a modo de vestido en la ciudad o la playa

¿Ya has picado en las rebajas? Las marcas de Inditex empezaron anoche sus rebajas online y Paula Echevarría nos ha descubierto el kimono más bonito y rebajado de Bershka para llevar a modo de vestido o chaqueta y marcarte un lookazo en la ciudad o en la playa. Y es que además todo lo que se pone la actriz luce a la perfección con su envidiable bronceado, no hay día que no nos haga fichar alguna prenda. Desde bikinis, vestidos o incluso zapatos. ¡Paula se ha convertido en toda una influencer! Y es que desde que dejó su blog, se ha centrado mucho más en subir contenido de moda a su cuenta de Instagram.

Y el fichaje de hoy ha sido este kimono satinado en color amarillo de Bershka, rebajado a 17,99€. Es un modelo largo que mezcla el diseño de kimono y el de vestido, y en un tono que resalta aún más el bronceado de Paula. Ella lo ha combinado con unos shorts vaqueros de Zara, una camiseta blanca, unas sandalias pala también de Bershka y un bolso capazo de Mango. ¡Lookazo tanto para la ciudad como para la playa!