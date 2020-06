Rebajas en Zara: 10 prendas imprescindibles para el verano que debes añadir ahora a tu cesta sino quieres quedarte sin ellas

Confirmado: Amancio Ortega y el inesperado adelanto de las rebajas de verano de Zara nos han alegrado el miércoles. Y no solo eso, por primera vez la aclamada firma española ha desvelado qué prendas van a contar con descuentos esta temporada y el precio final exacto. Una noticia totalmente sorprendente que va a ahorrarnos horas y horas frente a la app, ya no tendremos que esperar hasta las 21:00 horas de este miércoles 24 de junio (momento en el que dan comienzo las rebajas en la web) para saber si el vestido o bolso que tanto deseamos cuentan con descuentos o no.

¿La mala noticia? Tendrás que darte prisa sino quieres que aquellas piezas que has fichado en la web de Zara desaparezcan en cuanto de comienzo la temporada de rebajas. Nuestro consejo es que selecciones ya todo lo que quieres y lo metas a tu cesta de la compra evitando que nada se escape.

Si todavía tienes dudas o la emoción no te deja pensar con claridad, aquí te dejamos una selección de 10 prendas que han llamado nuestra atención nada más entrar a la página de Zara, no solo por su espectacular diseño o forma sino también por su “nuevo” precio. ¡Qué maravilla!

Top estampado (de 12,95 euros a 7,99 euros)

Vestido popelín (de 29,95 a 19,99 euros)

Bermuda cinturón (de 25,95 euros a 15,99 euros)

Mono largo estampado (de 39,95 euros a 29,99 euros)

Alpargata yute natural (de 39,95 euros a 29,99 euros)

Blazer cuadros (de 49,95 euros a 29,99 euros)

Cuerpo cuadro vichy (de 22,95 euros a 15,99 euros)

Vestido mini estructura (de 39,95 euros a 29,99 euros)

Pantalón estampado geométrico (de 29,95 euros a 15,99 euros)

Sandalia tacón piel (de 49,95 euros a 29,99 euros)