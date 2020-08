Este es el pintalabios que disimula nuestras arrugas

¡Ay el código de barras! Cuando hablamos de él nos referimos, como seguramente sabes, a esas incipientes arruguitas que aparecen en la parte superior del labio y que se acentúan más en el caso de las personas fumadoras. Cuando nos maquillamos, ya sea por la noche o por el día, buscamos suavizar esas pequeñas imperfecciones. Por eso hoy te hablamos del pintalabios que nos ayuda a disimular las arrugas y de cómo utilizarlo de la manera correcta.

Para empezar, no olvides que una hidratación correcta es fundamental. No solo porque hace que el maquillaje se mantenga intacto por más tiempo sino porque además nos ayuda a evitar que este penetre en nuestros poros y dé lugar a la aparición de granitos y puntos negros. En este sentido es interesante que emplees un producto específico para el contorno de los labios si bien muchos contornos de ojos funcionan también en esta zona.

Otros trucos para disimular las arrugas de los labios

Cuando te hayas aplicado la base de maquillaje, asegúrate de que no solo el rostro ha quedado perfectamente matizado sino de que, además, la zona del contorno de los labios no presenta ningún brillo indeseado. A continuación, no olvides el perfilador: escoge uno discreto, de un tono próximo al de tus labios para los planes de día y uno más atrevido para tus beauty looks de noche. Es importante que la punta del lápiz esté bien afilada para conseguir un acabado limpio. Recuerda que el perfilado nos sirve también para disimular pequeños defectos, como un labio fino, un labio excesivamente grueso o un labio despigmentado. En este punto es interesante destacar que si es mucha la distancia entre nuestra nariz y nuestro labio, nos veremos más favorecidas si empleamos el perfilador de forma continuada, esto es, sin marcar el pico central del labio superior. Si, por el contrario, no existe mucha distancia entre nuestra nariz y nuestros labios, repasar ese punto puede quedarnos de maravilla.

Cuando hayas realizado de forma correcta los pasos anteriores estás lista para aplicar ese pintalabios que disimula nuestras arrugas. Y ¿sabes qué? Lo cierto es que el secreto radica en no emplearlo. Para conseguir un acabado homogéneo, deberás pintar tus labios con el mismo perfilador que has empleado previamente. Formar una masa compacta entre el perfilado exterior y el coloreado interior del labio es fundamental para lograr un acabado natural.

Este es el no- pintalabios que disimula nuestras arrugas

Como cuando alcanzamos la madurez de los 50 generalmente somos conscientes de lo importante que resulta proteger nuestra piel del sol, es común que tengamos una tez más blanquita. Así, un lápiz de labios rosado como el que te mostramos en color nude rosado a continuación puede ser muy acertado. Se llama LIP CHEAT PILLOW TALK ORIGINAL. Es de Charlotte Tilbury, está disponible en la web de la marca y tiene un precio de 22 euros.

Para terminar, te recomendamos aplicar un poco de brillo de labios sobre el centro del labio superior. Debes conservar cierta distancia con respecto a la línea que lo delimita porque en general los brillos de labios son algo grasos y podrían borrar tu perfilado. No toques el labio superior. Lo que interesa, para lograr un acabado natural de acuerdo con nuestra edad, es que el brillo no quede exagerado. Te recomendamos el que ves a continuación. Es el Brillo Labial con Luz ARTISTRY SIGNATURE COLOR. Tiene un precio de 27,70 euros en Amway y es la mar de elegante.