Jennifer Aniston no se ha quitado estas plataformas este verano y están rebajadas

Jennifer Aniston ha presumido este verano de sus característicos looks desenfadados en tonos tierra y todos ellos los ha combinado con unas sandalias de plataforma que nos han parecido perfectas no solo para despedir el verano (al que muchos hemos puesto ya el punto final) sino también para volver al trabajo. Al fin y al cabo, todavía quedan 20 días de estío y los tenemos que aprovechar. Las temperaturas van a subir gradualmente esta semana (aunque bajarán de nuevo el sábado y el domingo) y nos gustaría saborear los últimos rayos de sol con estilo. Por eso es una buena noticia saber que las plataformas de esparto de Jennifer Aniston están ahora rebajadas. Aunque las estrenes este 2020 te las podrás poner el verano que viene y los siguientes porque no pasan de moda. ¡Son un básico atemporal que no puede faltar en nuestro armario!

Las sandalias de Jennifer Aniston son de la firma Soludos. Antes costaban 130.95 euros y ahora las puedes hacer tuyas por 65.95 euros. Las que lleva la actriz son las sandalias más vendidas de Soludos. Están confeccionadas en piel y llevan pespuntes en contraste y suela de cuero de plataforma acolchada. Son más elegantes que una sandalia plana pero presumen del mismo encanto rústico. Además, el soporte trasero del talón ayuda a que el pie se mantenga en su sitio. ¿Se puede pedir más?

En tu vuelta al trabajo puedes combinar las sandalias de Jennifer Aniston con un pantalón tipo culotte en color beige o blanco y una camisa al tono con cinturón en contraste color piel. Así crearás un estilismo en colores neutros que emanará frescor por los cuatro costados y que te hará posible presumir de bronceado antes de que este brille por su ausencia.

Las sandalias de plataforma de esparto de Jennifer Aniston son un básico atemporal que no pasa de moda y que te pondrás por muchos años.