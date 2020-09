Nuria Roca se vuelve a apuntar a la tendencia de las botas blancas para este otoño

View this post on Instagram

Pues yo me voy... 🦅🦅 . . . #paratodoslosquemepreguntáispor los botines👢son de @sam_edelman, los compré fuera el año pasado... la falda👗es de @teohandlea de este año... y el chaleco🦺 es de @americanvintage_officiel de esta temporada... #esperoqueossirvalainformación ;)