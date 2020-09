Cómo llevar el ‘animal print’ en otoño y acertar: 5 tips vistos en Instagram que sí funcionan

Los amantes del estampado animal puede estar tranquilas: esta próxima temporada otoño/invierno volverá a estar protagonizada por este clásico print, ya sea en versión leopardo, cebra, serpiente o incluso vaca. Es adentrarnos en la época de frío y esta tendencia se convierte en una de las reinas del street style, y (cómo no) de nuestro querido e inspirador feed de Instagram.

Pese a su indiscutible éxito, optar por él no siempre es una opción para la gran mayoría. ¿El motivo? No saber combinarlo de la forma adecuada. El miedo a llevar looks demasiado “salvajes”, atrevidos y desenfadados provoca que muchas veces dejemos las piezas protagonizadas por el estampado animal o incluso complementos con él como eje principal en el armario en favor de los tonos infalibles y siempre acertados como el negro o el marrón, así como estampados que no requieren de grandes quebraderos de cabeza, el de rayas o cuadros podría entrar en esta sección.

Por fortuna, antes de que nos adentremos en la temporada de frío, hemos recopilado algunos tips vistos durante meses en Instagram para llevar el animal print, en todas sus versiones y estilos, y hacerlo con estilo y glamour. Sin perder ni un ápice de elegancia. ¡Toma nota!

Con color negro: combinación comodín

¿No sabes con qué llevar tu camisa animal print? El negro siempre es una solución. Elige pantalones o abrigo en esta tonalidad y consigue un look en armonía, elegante y acertado. Es ir a lo fácil pero sabes que no vas a fallar.

Incorpora en pequeñas dosis

No intentes añadir un abrigo de leopardo de la noche a la mañana, el contraste puede ser excesivo si no estás acostumbrada a este tipo de estampado. Nada como ir incorporando pequeños detalles, como un bolso, un cinturón o aquellos diseños donde este print sea secundario. El acierto es seguro y habremos conseguido adaptarnos a él.

Sí al denim

Si buscas un estilismo para el día a día, que no llame la atención y que sea formal, nada como combinarlo con jeans o una cazadora vaquera. Es sencillo, está al alcance de cualquiera y no asumirás riesgos.

Elige complementos minimalistas

Debes optar por accesorios que no llamen demasiado la atención, para eso ya está la prenda o prendas estampadas que hayas elegido. Consejo: los tonos tierra nunca fallan.

Los tonos tierra, grandes aliados

Al igual que sucede con el color negro, e incluso con el blanco, los tonos tierra son nuestros mejores aliados a la hora de crear este tipo de estilismos tan salvajes. Esta combinación dará lugar a looks cuidados, funcionales y muy atractivos.