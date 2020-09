Paula Echevarría sabe que las sudaderas son la prenda estrella para este septiembre (y también para teletrabajar)

Septiembre y su mañanas más frescas, por eso las sudaderas son el gran aliado para estos días de final de verano en los que ya hemos vuelto a la rutina. Ya sea para estar cómoda y más calentita cuando llegas a casa como Paula Echevarría o para teletrabajar si no has podido volver a la ‘ofi’ por la pandemia del coronavirus y no tienes ninguna videollamada. Sin duda, a nosotras lo que más nos gusta de estos primeros días de fresquito después del calor del verano es poder sacar las sudaderas del armario.

La sudadera que lleva Paula Echevarría es de Bershka, pero como ya no está disponible, te damos tres opciones del mismo estilo que seguro que te van a encantar para llevar también con shorts o a modo de vestido.

Sudadera oversize (12,99€)

Sudadera estampada (22,99€)

Sudadera Snoopy capucha (29,99 €)