Adiós dolor de pies: un fisioterapeuta nos enseña a fortalecerlos para ser inmunes incluso a los 12 centímetros de tacón

Tienes una cita y te apetece arreglarte pero has estado toda la semana de la ceca a la meca y tus pies han dicho “basta”. Los pantalones que tenías pensado ponerte no van nada bien con un zapato plano. Lo ideal sería apostar por un buen taconazo. ¿Qué haces entonces? Aunque vale más prevenir que curar, no todo está perdido. A lo largo de este artículo, te mostramos los mejores consejos de un experto para fortalecer nuestros pies y ser inmunes incluso a los 12 centímetros de tacón. ¡Adiós, dolor de pies! ¡Adiós!

Estas son las razones por las que es importante fortalecer nuestros pies

El fisioterapeuta especializado en readaptación de lesiones y fisioterapia deportiva, José Luis, explicaba recientemente por medio de su perfil en Instagram el concepto de “footcore”. Este hace alusión de forma conjunta a las estructuras musculares y osteoarticulares del pié. “La biomecánica del pie tiene que alternar entre rigidez y flexibilidad durante la marcha, y de eso se encarga la musculatura intrínseca del pie”, escribía el experto en una de sus publicaciones en la mencionada red social. Según Varela, “entrenando esta musculatura aumentaremos el balance estático, la estabilidad dinámica, la fuerza en el flexor del dedo gordo e incluso mejora la inestabilidad crónica de tobillo”. Todas estas cosas son esenciales para poder llevar tacones más altos y por un periodo más largo de tiempo sin riesgo a sufrir molestias. Además, cuando los pies están fuertes la posición de las rodillas es correcta y consiguientemente nuestras lumbares, columna y escápulas dejan de acumular tensión por mantenerse en condiciones adecuadas.

Los mejores ejercicios para fortalecer nuestros pies

Por todas estas razones, es fundamental fortalecer los músculos de nuestros pies. ¿Cómo podemos hacerlo? José Luis Varela ha subido a su Instagram un vídeo en el que vemos a una de sus pacientes en el centro de entrenamiento personal DicaFit practicando una serie de ejercicios que la ayudan a fortalecer todos los músculos del pie de los que estábamos hablando. ¡Échale un vistazo!

¿Te atreves a hacer en casa estos ejercicios?