Pantalones campana: los errores que debes evitar a la hora de sumarte a esta tendencia de los años 70

Cuando creíamos que los adorados pantalones pitillo seguirían reinando plácidamente por un largo tiempo, nuevas siluetas aparecen en escena para complicar este plácido triunfo que ya se cuenta por décadas. Diseños baggy, joggers, pantalones de estilo cropped, mom, palazzo y, por supuesto, los de campana. La tendencia estrella de los años 70 ha llegado para revolucionar nuestro armario, y el panorama de la moda en general.

Comenzaron a despuntar con fuerza hace varias temporadas tras años en un segundo plano, pero no ha sido hasta este 2020 cuando han adquirido un gran número de fieles. ¡No hay quien no cuente con un par en su vestidor! Favorecedores, glamurosos, originales, funcionales y versátiles, cuentan con la personalidad propia para llevarlos a una cita más especial junto a diseños sofisticados y elegantes pero también ese toque casual, propio de cualquier pantalón, para sumarlo a tus looks de oficina.

Optar por los pantalones de campana es perfecto para disimular caderas anchas, gracias al tiro alto con el que cuentan, alargar visualmente las piernas o potenciar la silueta. Lo tienen todo. Sin embargo, son muchas mujeres las que todavía no se atreven a dar el paso y apostar por incluir este tipo de siluetas en el armario. ¿El motivo? El miedo a que el resultado no sea el esperado. Para todas ellas, hemos anotado una serie de errores muy habituales que debes evitar para triunfar con los campana desde el primer día.

Elegir opciones demasiado cortas

Esto puede provocar que tus piernas se acorten, justamente lo que no queremos. El bajo del pantalón debe tapar el zapato y prácticamente rozar el suelo, incluso puedes sumar zapatos de tacón si ves que estos quedan muy largos pero nunca elegir diseños por encima del tobillo.

Talle medio o bajo

Error. No conseguirán potenciar nuestra figura y mucho menos lograr que la zona del torso quede estilizada. El talle alto es la mejor opción, prácticamente la única para lograr que este tipo de pantalones nos queden bien a todas.

Apostar por prendas oversize

Este tipo de siluetas ya cuenta con volumen suficiente por lo que debes encontrar el equilibrio con la prenda superior. Nada como opciones ajustadas que puedas llevar por dentro del pantalón, de esta manera la figura quedará totalmente en armonía.

Sumar calzado inadecuado

No queremos que el pantalón quede en un segundo plano, sino que el look en general esté en armonía en torno a él. Es fundamental elegir el calzado adecuado, y por ello debemos evitar las botas XXL, con suela track o caña alta, o las grandes plataformas, esto puede romper precisamente el equilibrio que buscamos. Consejo: elige modelos de punta cuadrada, reyes de la temporada, sneakers, incluso mocasines... A tú elección.