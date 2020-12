Marta Hazas y el vestido de Desigual perfecto para poner color a los días más grises del invierno

No podemos negar que con la llegada de los meses de frío, los colores más atrevidos quedan en un segundo plano en nuestros looks en favor de tonalidades sobrias y elegantes. Ahí es donde situaríamos los negros, grises, marrones o azules. Pero eso no significa que el color no tenga cabida en el armario de invierno, todo lo contrario. Nunca está de más añadir piezas originales y explosivas que den alegría y felicidad a nuestras propuestas de invierno. Por ejemplo, la última elección de Marta Hazas. ¿Quién dijo que la época de frío es aburrida?

La aclamada actriz ha compartido una imagen a través de Instagram Stories luciendo un diseño muy especial de la firma Desigual que, como es habitual, está repleto de estampados y colores. En este caso se trata de una pieza ajustada de corte mini, manga larga y escote redondo repleta de flores e inspiración japonesa que pertenece a la cápsula lanzada por la marca española en colaboración con la diseñadora María Escoté.

Otras celebrities de la talla de Nuria Roca también han caído rendidas a los diseños de esta colección cápsula tan original como atractiva y no han dudado en sumarse a ellos en esta gris época otoñal. Nada como este tipo de diseños para llenar de color tus looks.

