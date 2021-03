Sara Carbonero dice que a partir de ahora le robarás la camisa a tu novio para llevarla XL con vaqueros y zapatillas

¿Podemos ser más fans de Sara Carbonero? Ya os lo digo yo, no. Y es que la periodista no puede derrochar más estilo con cualquier prenda que se ponga. Y esta mañana de jueves nos lo acaba de volver a demostrar con uno de esos looks perfectos para un día a tope de curro. ¿Tenéis vosotras también un jueves así? Pues copia a Sara Carbonero.

Sara Carbonero en Madrid.

Sara Carbonero apuesta por el combo básico de camisa blanca y pantalón vaquero y dice cómo vamos a llevarlo esta primavera. Toma nota: en clave oversize y en looks casual. Si eres de las que adora vestir con prendas oversize y siempre cuenta con varios diseños un par de tallas más grandes del habitual en su vestidor (y no hablamos únicamente de opciones deportivas), estás de enhorabuena: este 2021, tal y como hemos podido percibir este primer mes de enero, volveremos a optar por prendas con la comodidad por bandera como ya sucedió el pasado año y el caso de la camisa XXL es el mejor ejemplo. Tiene todas las papeletas para situarse como el mejor comodín de estos próximos meses. ¿Imaginabas su regreso?

Sara Carbonero sí y por eso ha optado una por una camisa blanca básica XL, con unos vaqueros negros rectos con flecos y tobilleros, que ha combinado con unas zapatillas deportivas en color rosa con puntera de goma y suela con algo de plataforma de Christian Dior. ¿El toque final? Un abrigo largo de cuadros de silueta “oversize”.