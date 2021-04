Tu próxima compra será este conjunto de Pull&Bear tan cómodo y favorecedor que no querrás quitarte de encima en todo el verano

Ahora no solo buscamos prendas que nos sienten bien, que realcen nuestras curvas o que estén de moda, también que sean cómodas. No sabemos si ha sido el confinamiento, el salto al teletrabajo o el regreso a los grandes éxitos de los 90 (el chándal, por ejemplo), o una mezcla de todo, lo que está claro es que ahora más que nunca queremos olvidarnos de ataduras o incomodidades cada vez que salimos a la calle. Y claro, cuando damos con un conjunto de dos piezas que cumple todos y cada uno de nuestros requisitos, resulta imposible no añadirlo a la cesta, y eso es justamente lo que ha sucedido con este total look de Pull & Bear.

Paula Moya ha sido la encargada de ponerlo en nuestro radar y ¡ya no queremos dejarlo pasar! Fluido, delicado, en favorecedor todo arena, formado por shorts de talle alto y bajos con detalles de rizos y top de tirantes a conjunto. Un combo tan sencillo como versátil que es cómodo y sienta tan bien que será imposible no recurrir a él una y otra vez cuando las temperaturas así lo permiten.

¿Imaginas bajar a la playa con este look y unas sencillas sandalias? ¿Ir de paseo por la ciudad combinándolo con zapatillas o cuñas? Las combinaciones son tantas que tan solo podemos emocionarnos al pensarlo.

Lo mejor de todo esto es que acaba de aterrizar en la web de Pull & Bear y todavía estás a tiempo de hacerte con él antes de que se viralice. ¡No esperes más!

Conjunto detalle rizos de Pull & Bear (short 12,99 euros y top tirantes 15,99 euros)