A Vicky Martín Berrocal solo le hace falta esta camisa vaquera de Mango para marcarse un lookazo para salir de cena por Portugal

Va a ser máxima tendencia esta primavera. Pero Vicky Martín Berrocal apuesta por este tipo de looks desde siempre, y es que la diseñadora sevillana es una gran amante de apostarlo todo a los ‘total looks vaqueros’ y siempre sale triunfadora. Entre las prendas en denim que más veremos, según las pasarelas y el street style están por supuesto nuestros clásicos vaqueros, los chalecos y los monos. Una prenda que soluciona cualquier look, consiguiendo además una opción cómoda y favorecedora.

Vicky Martín Berrocal con camisa vaquera.

Y Vicky Martín Berrocal que es una gran amante del tejido vaquero, esta vez ha optado por una camisa vaquera de Mango que te hace el look. Y es que la diseñadora sevillana ha lucido una camisa vaquera, con un collar de cadena en plata, pantalones de polipiel y unos zapatos de ‘brilli brilli’. ¡Lookazo para ir de cena por Portugal!

Camisa denim algodón (29,99 €)