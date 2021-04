Si eres fan de la cazadora vaquera, vas a enamorarte de estos 10 nuevos diseños de Zara, Mango o Bershka que son todo menos clásicos

Puedes contar con una gabardina (tanto camel como verde son tendencia esta primavera) con una o varias blazers, un diseño que podrá salvar tus días en la oficina, o incluso con diseños de punto o de crochet, tan de moda entre las expertas en moda, pero ninguna chaqueta es tan eficaz como una cazadora vaquera. No tenemos pruebas pero tampoco dudas que es el must de la época de entretiempo.

Hablamos de una prenda que no pasa de moda, que puede ser la perfecta aliada (si es que todavía no lo es) para hacer frente a esos días en los que el tiempo nos juega una mala pasada, que combina con todas y cada una de las piezas del armario y que además, por si fuera poco, nos aporta ese rollazo a los looks que siempre deseamos.

De estilo oversize, cropped, ajustada, larga, en clásico azul, con estampado, con flecos, deshilachada... ¡Será por opciones! Seguramente cuentes con una de ellas en tu armario o varias si eres tan fanáticas de este tejido tanto como nosotras. Sino es así o simplemente quieres añadir una nueva cazadora denim, hemos seleccionado varios modelos que acaban de aterrizar en nuestras firmas de cabecera, Zara, Mango, Bershka o Stradivarius, que son de todo menos clásicas y que pueden ser de gran ayuda para hacer frente a esta época primaveral. ¿A qué esperas?

10 chaquetas vaqueras que vas a querer fichar YA

Chaqueta crop denim de Zara (29,95 euros)

Cazadora vaquera cropped de Zara

Cazadora denim tie dye de Zara (29,95 euros)

Cazadora vaquera tie dye Zara

Cazadora oversize denim paneles de Mango (39,99 euros)

Cazadora vaquera patchwork de Mango

Cazadora denim geometric patchwork de Stradivarius (39,99 euros)

Cazadora vaquera geometrica de Stradivarius

Cazadora tejana Mickey de Stradovarius (39,99 euros)

Stradivarius

Cazadora denim cropped tie-dye de Bershka (35,99 euros)

Cazadora denim cropped tie-dye de Bershka

Cazadora denim print flores de Bershka (39,99 euros)

Cazadora vaquera flores de Bershka

Cazadora denim boxy de H&M (24,99 euros)

Cazadora vaquera boxy de H&M

Cazadora boxy de H&M (24,99 euros)

Cazadora vaquera boxy goma de H&M

Cazadora combinada piel de Uterqüe (129 euros)