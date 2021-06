Adiós mascarilla, hola barra de labios: 8 pintalabios perfectos para el verano que además son los favoritos de las que más saben de moda

Tras más de un año con ella como imprescindible a la hora de pisar la calle -se convirtió en el único accesorio que no podríamos olvidarnos en casa-, la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores en apenas unos días. Una medida que nos alivia, no podemos negar que verano y mascarilla no es una combinación muy acertada, pero que a la vez nos da incluso miedo. Pero si hay algo que de verdad nos alegra como buenas fashionistas que somos es que por fin, tras meses poniendo el foco en la mirada (en el sentido literal de la palabra) nuestra boca volverá a tener protagonismo. Lo que en nuestra mente quiere decir: vuelta al pintalabios como básico en el bolso.

La mascarilla provocó que las sombras de ojos, el eyeliner o la máscara de pestañas lograsen arrebatarle los primeros puestos a los labiales, era esa zona la que quedaba al descubierto y por lo tanto la que más debía destacar del maquillaje. Pero esto va a cambiar. Aunque en sitios interiores seguirá siendo obligatoria (no debemos olvidarlo), esta medida logrará que al menos podamos lucir el color de los labios durante más tiempo. La emoción es real.

Para unas auténticas fanáticas de los pintalabios como nosotras nos resulta complejo decantarnos por unos u otros, más todavía en estos tiempos donde el abanico de posibilidades no deja de aumentar. Aunque si hay algo que hemos aprendido en este último año es que todos aquellos de acabado mate y larga duración son nuestros favoritos a la hora de compaginar con la mascarilla. ¿A quién no le ha pasado que tras dejarla de lado para comer esta está completamente manchada por el labial? Un detalle que no nos agrada y que, si podemos, queremos evitar.

Para alegrarte la semana y para que estés realmente preparada cuando llegue el fin de semana, hemos recopilado 8 pintalabios que resultan perfectos para el verano y para llevarlos junto a la mascarilla. Presumir de labios impecables en todo momento es fácil, si tienes uno de ellos en tu bolso o neceser. Rojo, rosas, nude, granate.... el color corre por tu cuenta, pero no olvides que en esta lista puede estar tu próximo producto favorito. Las que más saben de moda ya los han elegido, ahora te toca a ti.

Ocho pintalabios que prometen salvar tu verano (y también el otoño)

Lip Lingerie Push-Up de NYX (9,90 euros)

Lingerie Push-Up de NYX

Rouge Dior Forever Liquid de Dior (41 euros)

Rouge Dior Forever Liquid de Dior

Longwear Lipstick de 3INA (14,95 euros)

The Longwear Lipstick de 3INA

Labial Líquido Prom Queen de Dapop (12,95 euros)

Labial Líquido Prom Queen de Dapop

Stunna Lip Paint de Fenty Beauty (24,99 euros)

Stunna Lip Paint de Fenty Beauty

SuperStay Matte Ink de Maybelline (4,21 euros)

SuperStay Matte Ink de Maybelline

Matte Lipstick de MAC (20 euros)

Matte Lipstick de MAC

Juicy Satin Lipstick de Freshly Cosmetics (16 euros)