Rocío Osorno REVOLUCIONA INSTAGRAM con estos pantalones estampados de ‘efecto tipazo’ y perfectos para celebrar la verbena de San Juan

¿Preparada para celebrar la verbena de San Juan? Pues si aún no tienes look, te vas a enamorar de esto pantalones estampados de Zara que no van a llegar a rebajas con los que Rocío Osorno ha revolucionado Instagram y son perfectos para la noche más mágica del año. Que da igual que estés en Madrid, Alicante, Barcelona o Galicia, la verbena de San Juan se lleva dentro. Y estos pantalones de ‘efecto tipazo’ y perfectos para chicas bajitas te van a hacer el look. ¿Que no me crees? Prepárate para necesitarlos en tu armario.

Se trata de este pantalón de tiro medio con bolsillos de plastrón en espalda, cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico. Y un estampado de lo más hippie que nos traslada directamente a Ibiza. Lo puedes combinar con un top negro como Rocío o con una camiseta blanca y... ¡Magia y efectos especiales!

PANTALÓN CROPPED ESTAMPADO (29,95€)

Pantalón crop.

