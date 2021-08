Por qué el vestido blanco de María Fernández Rubíes sienta tan bien y hasta mejora tu bronceado natural

Si estás buscando un vestido blanco, elegante y de lino para las noches eternas y mágicas de verano, corre y mira las últimas publicaciones de María Fernández- Rubíes en Instagram. De nuevo, ella nos salva este verano con uno de los vestidos más buscados. Entenderás al momento porque todo el mundo lo quiere, tanto por su tejido de lino (material que ayuda a soportar mejor las altas temperaturas), el escote recto y los tirantes finos cruzados en la espalda. Normal que la publicación, tenga más de 32 mil likes y que la pregunta más repetida sea cuál es la referencia del vestido. Algunas hasta hablan que podían usarlo como vestido de novia y no es mala idea. Seguramente no hayas pensado en esta posibilidad, pero el tejido de lino es el material por excelencia de este verano. La futura novia estará muy guapa.

La creadora de contenido, María Fernández-Rubíes apostó por un vestido largo con abertura en uno de los laterales. Al ser en blanco, destacó con mayor potencia el bronceado natural de la influencer. El tono blanco es un básico en verano, tanto por las cualidades en el bronceado y por ayudar a estilizar la figura. Si no mira cómo de guapa está la influencer. Tanto si te has quedado sin vestido de novia, como si quieres lucir tu piel más morena, este vestido es perfecto. Por cierto, para complementar este vestido copia los accesorios de María Fernández-Rubíes. El gorro de paja y las sandalias de tiras son perfectas para complementar un look natural, bonito y sencillo.

El vestido está firmado por Zara. Lo podrás encontrar en dos versiones de color: blanco roto y malva. Ambas opciones te encantarán, pero si te tienes que quedar con uno te aconsejamos que sea el blanco. Aparte de las anteriores características que te hemos contado, tiene una que no tiene el otro color. La posibilidad de hacer combinaciones con muchos tonos y texturas. Y como con otros vestidos, Zara tiene incorporadas diferentes tallas para que todas las mujeres puedan vestir el vestido del verano.

Sí apuestas por este vestido al final, ten en cuenta que puedes reciclarlo. Este vestido puede ser de novia, eso sí añade unas sandalias del mismo tono y con un poco de tacón. En cambio, si decides usar este vestido para hacer turismo, la mejor opción es usar unas zapatillas estilo botín o unas sandalias de cuerdas. Atrévete y que sean esas sandalias de colores sin olvidar las cuerdas. Son tendencia este verano.

VESTIDO CON LINO Y MATERIALES DE ORIGEN (29,95€)

Vestido de lino