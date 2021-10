ROCÍO FLORES tiene claro que las chicas MÁS en tendencia de Madrid y Andalucía llevan los jerséis con faldas de efecto piel

El cuero o efecto piel lleva liderando las listas de tendencias desde hace varias temporadas de forma muy potente. Y este otoño no podía ser menos. Lo hemos visto en desfiles, en el street style, en las cuentas de Instagram de las influencers y la última en apuntarse ha sido Rocío Flores. La hija de Antonio David ha decidido apostar por una falda de efecto piel negra para ir a trabajar a ‘El programa de Ana Rosa’.

Una falda de ‘efecto piel’ que ha combinado con un jersey gustosita en rosa y rojo con estampado de rosas. Las dos prendas, como no, son de la marca de la que Rocío Flores es imagen y casi siempre elige para sus looks televisivos, Sesamo by Marta.

Stories de Rocío Flores. FOTO: @rotrece

¿Quieres copiarla? Aquí te dejamos las dos prendas.

Jersey Nicole (41,95€)

Jersey flores. FOTO: Sesamo by Marta

Falda black (29,90€)