Así ha sido la fiesta de cumpleaños de Rocío Flores

25 años

Rocío Flores asistió el pasado viernes a la fiesta sorpresa de su 25 cumpleaños en Sevilla. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores llegaba al local nerviosa y muy contenta, ya que no sabía quién acudía a la celebración. A su llegada, la joven afirmaba a Europa Press que “no sé quién hay, es una sorpresa”.

Rocío no quiso pronunciarse a cerca de si su madre le había o no felicitado en una fecha tan señalada. “No es el día para hablar de eso”, afirmaba y añadía que no se encontraba del todo bien ya que “obviamente echo de menos a esa persona”. “He venido a pasarmelo bien que ya bastante he tenido durante un año”., añadía.

Una de las primeras en llegar fue Gloria Camila, con un gran ramo de flores para su sobrina; también Jorge Pérez y Barranco quien aseguraba que Ro “no sabe que vengo, es una sopresa”.

Al término de la fiesta Rocío Flores salía muy emocionada y explicaba que el deseo que había pedido al cumplir las velas “tiene que ver con mi familia, con todo el mundo de mi familia, prefiero reservarlo para mí, me gusta mantenerme al margen y prefiero hacerlo así. Sabéis cómo soy, prefiero mantenerme al margen”.