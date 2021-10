La inesperada actitud de Antonio David en el día más especial de su hija Rocío Flores

Gente

Sagas

Rocío Flores se ha convertido en toda una mujer, por mucho que varios colaboradores y tertulianos televisivos se empeñen en referirse a ella como ‘la niña’. La joven acaba de cumplir 25 años, un cuarto de siglo de vida que festejó en Madrid rodeada de sus amigos y demás seres queridos, entre los que se encontraban Gloria Camila, el novio de esta y demás rostros conocidos de la pequeña pantalla. Aunque destacó la ausencia de su núcleo duro, esto es, su padre, su hermano y Olga Moreno, se entiende que lo celebrará con ellos -si no lo ha hecho ya- cuando regrese a Málaga.

Destaca también el silencio de Antonio David Flores en el día más especial de su hija mayor. Aunque el excolaborador ha reducido su presencia en las redes sociales desde el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, en la que la protagonista narró el calvario por el que ha pasado a consecuencia del supuesto maltrato físico y psicológico que el ex guardia civil habría inferido sobre ella, de vez en cuando publica contenido relacionado con su familia, el apoyo que recibe de parte de sus seguidores o los procesos legales que mantiene contra La fábrica de la tele.

Sin embargo, no ha hecho referencia alguna al 25 cumpleaños de su hija mayor, fechado el pasado miércoles 13 de octubre. Ni una felicitación o unas palabras de cariño a Rocío Flores que seguro se pronunciaron en la intimidad, pero no de forma pública. Se trata de un repentino mutismo poco habitual en Antonio David Flores en estas fechas, puesto que el día de su propio cumpleaños sí consintió dirigirse a sus más de 280.000 seguidores para compartir una bonita foto familiar de la celebración. “46 años, que no son pocos.... Algunos me preguntan de dónde saco las fuerzas, pues de ellos. Gracias a todos por vuestras felicitaciones”, escribió entonces.

En cambio, su esposa, Olga Moreno, quien está muy unida a Rocío Flores, sí quiso dedicarle unas palabras de cariño públicas para homenajearla en el día de su 25 cumpleaños: “Te has convertido en una gran mujer. Estoy tan orgullosa de tu personalidad, de tu saber estar, de tu dulzura, del corazón tan grande que tienes, de cómo cuidas a tu familia y amigos y cómo estas pendiente de todos nosotros. Solo decirte que eres muy grande, pero que muy grande. Te quiere tu siempre OA”.