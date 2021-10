VIOLETA MANGRIÑÁN podría ser la protagonista de un ‘Gossip Girl’ a la madrileña con esta mini falda de Uterqüe con botones joya

Por algo Violeta Mangriñán es una de nuestras influencers favoritas. No puede ser más tendencia en cada uno de sus looks. Siempre moda. Y lo ha vuelto a demostrar al asistir al desfile de Etam en Madrid para descubrir su nueva colección inspirada en la ópera y el ballet. Y es que con este total look de Uterqüe, podíamos sacar perfectamente a Violeta del rodaje de ‘Gossip Girl’ en Madrid.

Stories de Violeta Mangriñán. FOTO: @violeta_mangrinyan

La joven televisiva se ha decantado por lucir esta falda estructura con botones de joya de Uterqüe con una camisa blanca con plumas tan en tendencia.

Falda estructura botón joya

Falda botones joyas. FOTO: Uterqüe

Camisa blanca plumas (129 €)