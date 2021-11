H&M tiene el abrigo más perfecto del invierno, y está en tres colores

Inaugurada ya hace al menos un par de semanas la temporada de abrigos, muchas somos las que corremos raudas al fondo de nuestro armario para poner a punto nuestros modelos favoritos. Pero cual es nuestra sorpresa cuando muchas veces nos encontramos con alguno roto, manchas que no salen, bolas, tallas que ya no valen o simplemente con un modelo pasado de moda que ya no nos cuadra con ninguno de nuestros looks. Si bien esto último es algo más difícil que pase con el tema abrigos, especialmente si escogemos cortes clásicos y tonos neutro, a veces parece inevitable. Por ello hemos querido salir a la calle a encontrar modelos perdurables en el tiempo, que a la vez no nos hagan un agujero en nuestra economía, y a ser posible que incluyan ese toque especial y original que haga levantar todas las miradas a nuestro paso y todos nuestros estilismos, incluso los más anodinos.

Cual ha sido nuestra sorpresa cuando hemos encontrado la respuesta a todas nuestras plegarias en un modelo de H&M. Si bien a simple vista puede salirse algo del precio al que la firma sueca nos tiene acostumbrados, lo cierto es que la prenda bien la merece, ya que tiene todos lo visos de convertirse en la mejor inversión estilística del invierno. Se trata de un abrigo midi en mezcla de lana suave con bufanda ancha de quita y pon que se abrocha en la nuca. Su silueta envolvente y su corte relajado con hombros marcadamente caídos hacen de él además una prenda especialmente cómodo y abrigada. También cuenta con bolsillos en las costuras laterales y aberturas laterales en el bajo que le dan fluidez.

Otras de las buenas noticias es que esta prenda está disponible en tres colores de los más recurrentes: negro, marrón oscuro (claramente el color de la temporada con permiso del lila) y beige, lo que le hace perfecto para llevar encima de una simple camisa blanca y pantalones del mismo tono, consiguiendo así un look que parecerá sacado directamente de la pasarela, además de estilizar visualmente tu silueta y con el que tardarás cinco minutos en vestirte y salir de casa. Pero lo bueno de su corte oversize es que no solo hacen de él una prenda elegante, si no que también es perfecto para los estilismos más relajados de vaqueros y zapatillas.

Abrigo en mezcla de lana en color negro, de H&M (129 euros)

Abrigo en mezcla de lana en color marrón oscuro, de H&M (129 euros)

Abrigo en mezcla de lana en color beige, de H&M (129 euros)