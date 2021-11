Soluciones rápidas y con mucho estilo para llevar pantalones anchos con sneakers

Adiós o mejor dicho, hasta pronto a los vaqueros pitillo o también conocidos como skinny jeans. La moda es cíclica y ahora toca el momento de disfrutar de los pantalones anchos. Son esos vaqueros que llevaban las actrices de nuestras series favoritas o cantantes de los noventa como: Britney Spears, Hilary Duff o Jennifer Aniston. Las tres son iconos de la moda y belleza, y como ahora se llevan de nuevo los noventa son el mejor ejemplo para seguir sus pasos y no perderse en ningún momento. Los pantalones anchos han ganado la batalla y se han convertido en un tendencia en otoño/invierno del 2021 y también del próximo año. ¿Aún te cuesta ver un vaquero ancho como un básico? No te preocupes, la inspiración en redes sociales es infinita y a través de diferentes looks que hemos encontrado, estarás buscando al momento pantalones de este tipo para tu fondo de armario.

Con la siguiente guía express, irás introduciendo este tipo de pantalón en el armario. Incluso hasta pensará en esta opción como look de sábado noche. No te preocupes si al principio opinas que tienen demasiada pata de elefante. Dentro de un mes, tu armario parecerá que viajó al pasado.

Alba Díaz ha conquistado el street style de Sevilla, Madrid o Barcelona, con sus pantalones anchos. La influencer es fanática de estos pantalones y combina a la perfección con sus sneakers. A continuación conocerás cómo los diferentes pantalones y qué zapatilla es la mejor para crear un super look. ¡No pierdas detalle!

PANTALÓN CARGO (29,99 €)

Pantalón de tiro alto en tono claro. FOTO: Stradivarius

ZAPATILLA DOS PIEZAS (19,99 €)

Zapatilla en varios colores, con multipiezas y puntera perforada. FOTO: Stradivarius

No hace falta tener que ir por varias marcas para encontrar la combinación perfecta. Stradivarius ha diseñado la unión mágica entre un pantalón cargo con sneakers. Este pantalón es de tiro alto, tiene el color de esta temporada y además queda genial con unas zapatillas multicolor.

JEANS WIDE LEG ROTOS (29,95€)

Vaquero ancho de pierna ancha. FOTO: Zara

ZAPATILLA ABOTINADO CONTRASTE COLOR (19,99€)

Zapatilla blanca y verde de estilo botín. FOTO: Zara

¿Wide leg? Claro que sí, y además si es tiene rotos por la rodilla mucho mejor. Este vaquero tiene todo lo que necesitamos. Para añadir más estilo y un toque alternativo, solamente tienes que buscar las zapatillas de Zara que tienen rebajadas. Seguramente te recordarán a una mítica sneaker, pero puede ser casualidad.

MOOD CUT CROPPED JEAN (59€)

Vaquero negro. FOTO: & Other Stories

NEW BALANCE 574 (90€)

Modelo 574 en tono gris. FOTO: New Balance

& Other Stories es una de las firmas favoritas de las influencers. En esta marca tienen todo lo que necesitas para tener un buen fondo de armario. Mira este pantalón flare crop, que sirve tanto para invierno como para verano. Quedan genial con unas New Balance o con unos botines.

JOGGERS DENIM (19,99 €)

Vaquero jogger en tono azul. FOTO: H&M

HELA WOMAN (125€)

Modelo Hela Woman con suela amarilla. FOTO: Hoff

Por último, un pantalón jogger en tejido vaquero tiene que estar en tu cesta de compra. No pueden faltar, porque son cómodos, combinan con todo y son muy prácticos. ¿Con qué zapatilla queda bien? El modelo Hela de la firma española Hoff es la mejor opción.