TAMARA FALCÓ es la reina de las fiestas como ISABEL PREYSLER y solo necesita una camisa de lurex para ser la anfitriona perfecta

Que empiece diciembre es sinónimo que ya todos estamos en modo Navidad y Tamara Falcó no podía faltar en estas fechas tan señaladas para su familia. Ya sabemos que su madre, Isabel Preysler, ha sido la anfitriona perfecta de las navidades en España con el mítico anuncio de la marca de bombones. Y su hija, la marquesa de Griñón, no ha querido ser menos. Eso sí, con otra marca de bombones pero que nos hace igual la boca agua y desear chocolate ya a estas horas de la mañana. Pero si no hemos enamorado de algo en el anuncio de Tamara Falcó es de su blusa de lurex de Bash.

¿No os parece perfecta para la Navidad? Eso sí, la mala noticia es que de momento está agotada y con lista de espera.

Eso sí, a nosotras nos ha recordado mucho al estilo de este vestido de Navidad de Zara. Así que si Tamara Falcó os ha creado ansia viva con esta blusa, de momento os dejamos el vestido de Zara para que podáis copiar su estilo.

VESTIDO BORDADO TERCIOPELO (49,95€)