Aros XXL, los pendientes más dosmileros que vuelven estas fiestas

Desde que nos enteramos que la moda de los años 2000 (también conocida como Y2K) está de vuelta, no paramos de ver con otros ojos como prendas, y también accesorios que hasta hace poco creíamos horteras o de mal gusto ahora nos parecen de lo más originales y trendy. Nos ha pasado con los pantalones cargo, los vaqueros de cintura baja, o con otros looks no tan odiados y dilapidados pero si dejados en el el olvido, como el mix de blazer y falda de tablas que era el emblema de Alicia Silverstone y por tanto de las chicas más estilosas a principio de siglo.

Mucha culpa de este revival lo tiene modelos como Bella Hadid o Kendall Jenner, y es que ambas dos se han encumbrado como los iconos actuales de la vuelta a este estilo, regalándonos en sus estilismos diarios pantalones anchos que dejan ver el ombligo, gafas de sol de colores o combinaciones de camisetas y tops lenceros, sin contar con otras prendas más extravagantes e imposibles como los abrigos de charol con detalles furry o los corsés.

Pero no todo se reduce a la ropa, porque como decimos los accesorios de moda también está viviendo este resurgir a la primera fila de las tendencias, como el gorro bucket hat que este invierno nos sigue acompañando en su versión de pelo, y ahora uno de los más odiados, los pendientes de aro tipo argollas. Asociados normalmente con el estilo hip hop y underground, nunca se fue del todo de nuestras vidas. Prueba de ello es que iconos de este estilo como Rosalía ha lucido en varias apariciones algún que otro diseño.

Fueron también las it-girls francesas quienes lo trajeron de nuevo a nuestras vidas, si bien mucho más pequeños y sobrios, y siempre en dorado. Ahora parece que su tamaño se amplía y su grosor se agranda un poco más, llenándose a veces incluso de detalles de strass y pedrería para las amantes del toque ochentero. Preferiblemente en color dorado, se están convirtiendo poco a poco en el complemento perfecto para acompañar tus looks navideños y festivos, pero también para salir a la calle. Si no soportas la idea de lucirlos con el chandal prueba a combinarlos con un vaquero y un sencillo jersey de cuello alto, nosotras ya les vamos a dar una oportunidad.

Pendientes de aro cortos de acero, de Parfois (12,99 euros)

Pendientes de aro cortos de acero, de Parfois FOTO: Parfois Pendientes de aro cortos de acero, de Parfois

Pendientes aros irregulares, de Mango (9,99 euros)

Pendientes aros irregulares, de Mango FOTO: Mango Pendientes aros irregulares, de Mango

Pendientes aros enroscados, de Zara (9,95 euros)

Pendientes aros enroscados, de Zara FOTO: Zara Pendientes aros enroscados, de Zara

Pendientes Aro Nairobi Oro, de Singularu (19,95 euros)

Pendientes Aro Nairobi Oro, de Singularu FOTO: Singularu Pendientes Aro Nairobi Oro, de Singularu

Pendiente triple, de PDPAOLA (59 euros)