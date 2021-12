FANTASÍA de lunes es que vuelvan a estar disponibles los zapatos lazo de Bershka por menos 40 euros que son un clon de los de 935 euros de Chiara Ferragni

No os voy a negar que mi lunes estaba siendo lo más desastroso del mundo. Sí, este lunes 13 parece un martes 13 en toda regla. ¿Soy la única? Pero gracias a Bershka mi mood de lunes ha cambiado por completo. Y es que amigas, vuelve a estar disponibles los zapatos de tacón con lazo que llevaban en lista de espera más de tres semanas. Y llegan justo para todos nuestros looks navideños. Sí, esos que cuestan menos de 40 euros y son un clon de los que nos enamoraron de Chiara Ferragni por más de 935 euros.

Los de Chiara son de Mach and Mach. La marca basada en Georgia ha hecho de los lazos su elemento de confianza y gracias a ellos ha diseñado unos tacones llenos de lujo y elegancia gracias a la gran pedrería que los componen. Los nuestros serán de Bershka, y no nos han podido hacer más feliz. ¡Gracias, Marta Ortega!

Estos zapatos de tacón fino de Bershka tipo salones tiene una altura de 10 centímetros y son de color negro elaborados en un material de charol arrugado. El diseño de este calzado es destalonado y cierre mediante pulsera en el tobillo con acabado en punta. El mejor detalle es que incorporan un detalle de lazo en strass.

Zapato tacón destalonado lazo (39,99 €)

Zapato lazo. FOTO: Bershka

¿Quién se apunta a la moda de los zapatos con lazos? Una tendencia perfecta para las chicas más pijas de Madrid que seguro que no van a dudar en añadirlo a sus looks navideños.