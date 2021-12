Si SARA CARBONERO rescata de su armario las calentitas botas UGG para llevarlas con este jersey verde oversize de Zara, es que son tendencia

Ay amigas, si es que Sara Carbonero es mucha Sara Carbonero y ella convierte en tendencia y en moda cualquier look casual que se ponga en su día a día. Hasta para ir a buscar a sus hijos al colegio, nos ha dejado claro que sabe ir en tendencia y recuperando clásicos como las botas UGG que vuelven a ser las favoritas de las insiders de moda para esta temporada. Reinaban en los 2000, en nuestra adolescencia y, por supuesto, como solo lo mejor de la moda vuelve y triunfa, el calzado de UGG no podía ser la excepción. Los últimos looks de Hailey Bieber o Candice Swanepoel nos alertaban de ello. Y en nuestro país, ha sido Sara Carbonero la encargada de confirmarlo.

Sara Carbonero en Madrid. FOTO: CARLOS DEL POZO GTRES

La periodista ha aprovechado el frío que hacía ayer en Madrid (y que vuelve a hacer hoy) para volverse a poner sus botas UGG favoritas, en color camel, con pelito blanco por dentro y perfectas para llevar con vaqueros pitillos.

Sara Carbonero en Madrid. FOTO: CARLOS DEL POZO GTRES

Un look que Sara Carbonero ha coronado con este jersey oversize de jacquard verde de Zara, a juego con sus ojos, una bufanda maxi negra y bolso negro de Prada. ¿Puede ser un look casual más perfecto?

JERSEY PUNTO OVERSIZE JACQUARD (39,95€)

Jersey punto oversize. FOTO: Zara

Botas de nieve ‘BAILEY’ (199€)

Botas pelo. FOTO: UGG

Nosotras ya no tenemos dudas, vamos a rescartarlas hoy mismo de nuestro zapatero. ¿Quién se apunta a la tendencia como Sara Carbonero?