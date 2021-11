Leggins térmicos, la moda que llevan años practicando las danesas y a la que ahora tu también vas a caer rendida

No queremos ser pesimistas ni agoreros, pero todos los pronósticos parecen indicar que este invierno el clima nos deparará más de una sorpresa. Puede que sea otra vez en forma de nevadas épicas, lluvias torrenciales o temperaturas extremadamente frías. Así lo anuncian los expertos, y nosotras hemos querido hacerles caso. Pero no hemos sido las únicas, ya que parece que las marcas también juegan a cubrirse las espaldas y sacan colecciones más abrigadas que nunca. Si bien antes nos costaba encontrar prendas térmicas y calentitas más allá de las tiendas especializadas, ahora es raro que cualquiera de nuestras tiendas habituales no cuente con opciones para estos casos.

También el cambio de la forma de viajar, la proliferación de las escapadas rurales y la fascinación que parece sentir la moda últimamente por el campo han ayudado mucho al auge de este tipo de prendas. Tal es así, que con las navidades a la vuelta de la esquina y la posibilidad de algún viaje de espíritu navideño a alguna capital europea, no he podido menos que ponerme a comprobar qué podemos encontrar. Impulsada por una buena amiga, y alertada de esta tendencia, he querido acudir primero a las que más saben de frío y de cómo sobrevivir a él sin perder un ápice de estilo: las influencers danesas. Ellas, cuyo invierno dura más que en España, son la mejor prueba de que se puede ir en mallas sin perder un ápice de estilo.

La clave está en lucirlo en clave totalmente sport, con botas planas tipo Ugg o incluso con botas de trekking. Añadirle prendas comfy de aire masculino, como un jersey oversize o una sudadera amplia y terminar el conjunto con una prenda más formal y arreglada como una abrigo de corte sartorial, una blazer amplia o incluso cinturón ancho tipo fajín y zapatos de tacón, ya sea en versión salones o con botas altas de tacón ancho.

En cuanto a los materiales, los leggins realizados con mezclas de cashmere, punto grueso, polipiel o incluso terciopelo siempre son una buena opción, tanto por el calor que aportar como por lo gustoso al tacto. Estos son los que más nos han gustado.

Leggings tobillero Compressive seamless extra warm, de Oysho (35,99 euros)

Leggins de punto en color terracota, de Etam (39,99 euros)

Leggings vaqueros térmicos pitillo, de Calzedonia (25,95 euros)

Pantalón flare warm, de Oysho (35,99 euros)

Leggings pitillo térmicos efecto piel, de Calzedonia (25,95 euros)