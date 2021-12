Si eres fan del ROSCÓN DE REYES tendrás un serio problema con estos que no paramos de ver en Instagram (y triunfan en Madrid y Barcelona)

El problema va a ser comerse solo uno. Para qué esperar, pudiendo hacer camino. Y nosotras, tenemos que confesar, que ya llevamos comiendo roscón de Reyes desde principio de noviembre. Que es lo bueno de vivir ahora en Madrid, que hay roscón desde hace un mes. Y si no me entendéis es que no sois de Barcelona, y es que aquí el roscón solo se come (o se vende) a partir del día 5 de enero en las pastelerías y panaderías. Aunque bueno, si queréis de supermercado, están mucho antes. Pero nosotros somos de comer los roscones de pastelería. Que si polvorones, que si mantecados, que si bombones, peladillas, que si un poco de turrón, pero sin duda, el roscón de Reyes es nuestro favorito. Y por algo llevamos un mes haciendo una buena cata, para ahora poderos traer los mejores roscones de Reyes de Madrid o Barcelona.

El Roscón de Reyes, esa especie de pan dulce con azúcar por encima, con o sin relleno, y con un peculiar aroma a azahar es un habitual de nuestros desayunos, meriendas y sobremesas navideñas. En Cataluña lo comemos relleno de mazapán y con fruta escarchada por encima. Y no puede estar más bueno. Madre mía, necesito uno ahora mismo. ¿Aún no tenéis vuestro favorito? Aquí os demos los roscones de Reyes que triunfan en Instagram, en Madrid, Barcelona y media España.

1. Roscón de Cristina Oria

Sí, ese mismo que llevamos merendando en sus tiendas de Madrid desde finales de octubre y que junto a sus gofres son nuestra perdición navideña. Su roscón con toques de miel, azahar y mantequilla, y su principal característica es la masa esponjosa con o sin nata.

2. Roscón de Levaduramadre

Y lo más importante, artesano. Esponjoso, muy suave, levemente aromatizado, coronado por crujiente azúcar, almendras laminadas y un toque de fruta escarchada. Relleno de nata o trufa, mojado en chocolate o sin nada.

3. Roscón de Pastelería Mallorca

Un clásico entre los clásico navideños en Madrid. Tras cuatro generaciones y casi un siglo de andadura. Un roscón que sabe a mantequilla, ralladura de naranja y limón, agua de azahar y almendra Marcona. Artesanales y hechos siempre a mano, sin relleno, con nata cremosa o de trufa elaborada con chocolate belga. ¡Maravilla!

4. Roscón de Panem

El Rey de los Reyes este año. Es el Roscón ganador del IV Campeonato de Roscones Artesanos de Madrid. Es un roscón con ingredientes de primera calidad como agua de azahar de Luca de Tena siguiendo un proceso en el que emulsionan la mantequilla con el azúcar, la ralladura y el agua y después se lo añaden a la masa, que fermenta durante 24 horas.

5. Roscón de PAN.DELIRIO.

Nuestro favorito. El que puedes comer durante todo el año en Madrid y es una perdición para las buenas amantes del roscón como nosotros. Una fantasía hecha realidad. Fue elegido como Mejor Roscón de Reyes artesanal de Madrid 2020 y está elaborado con masa madre, fermentaciones lentas, harinas certificadas sin aditivos, auténtica agua de azahar de Sevilla, ralladuras de naranja y limón ecológicos y mantequilla artesana. Va decorado con fruta escarchada, azúcar y almendra natural.

6. Roscón Escribà

Uno de los más famosos de Cataluña y este año además con una versión de lo más original. Escribà lanza una pieza de brioche rellena de trufa de chocolate y naranja que cuesta 59 € y que se puede pagar con bitcoins. El Crypto Tortell es de brioche relleno de trufa de chocolate al 70% y naranja y lleva el logotipo de la nueva ‘criptomoneda’ Escribà en chocolate blanco. Como cualquier otro roscón de Reyes, tiene su sorpresa, en este caso una pieza bañada en oro de 24 quilates que simula una moneda.

7. Roscón de Madreamiga

Y lo mejor es que ahora lo envían a toda España. ¡Un sueño hecho realidad! Elaborado con ingredientes naturales como huevos camperos de gallinas criadas en libertad; mantequilla artesana gallega; azúcar integral; agua de azahar de Luca de Tena; sal marina y aceite de oliva virgen extra. Su decoración está hecha a base de naranjas ecológicas confitadas a mano, almíbar hecho en casa, almendras crocantes caramelizadas y espolvoreado de azúcar.

8. Roscón de L’Obrador

Si eres de Barcelona o Sabadell no puedes dejar de probar este roscón de Reyes. ¿El motivo? Es uno de mis favoritos y me traslada directamente a mi infancia, a casa de mi abuela y al roscón relleno de mazapán de la panadería de mi pueblo que cerró en su día. Ese sabor y ese olor que es un viaje en el tiempo. Artesano y una delicia para el paladar.

9. Roscón Turris

De lo más famosos de Barcelona y con razón. Detrás está Xavier Barriga, el maestro de las masas. Se elabora con masa de brioche a partir de la fórmula que Xavier Barriga aprendió y heredó de su padre. Es un roscón esponjoso y suave gracias a ese brioche amasado con harina de gran fuerza, mantequilla, huevos, azúcar, masa madre dulce, limón, canela, vainilla y levadura de panadero. Relleno de mazapán elaborado de forma artesanal con azúcar, harina de almendra Marcona y clara de huevo. ¡Necesito comerme uno ahora mismo!

¿Ya tienes tu favorito? Difícil elección.