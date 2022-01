Estos pantalones de Grace Villarreal son de estilo vintage con súper campana, están rebajados y además son de firma española

Si los años 90 han vuelto con más fuerza, no digamos los 70. Y es que este 2022 podría llamarse viaje al pasado o regreso al pasado porque todas las tendencias que más amábamos y que ya llevaban nuestras madres o nosotras de niñas, están volviendo con más fuerza que nunca. Y entre ellas, los pantalones de campana que Grace Villarreal ama con todas sus fuerzas y sabe que son perfectos para las chicas bajitas. ¿El motivo? Lo sabéis de sobras, nos estilizan y nos hacen parecer más altas. Un truco mágico de moda para ganar unos centímetros. Como parte de la estética años 70 que ya se ha impuesto en todas nuestras marcas favoritas y es que estos pantalones también conocidos como ‘pata de elefante’ se perfilan como los ganadores de la temporada, favorecen a todas las chicas -su silueta equilibra la cadera y estiliza como ningún otro pantalón- y son muy versátiles, puedes llevarlos del trabajo a un estilismo de fiesta. Y este de firma española que nos ha descubierto Grace Villarreal es el más vintage y bonito para darle color a todos nuestros looks de invierno. ¿No conoces la marca? Prepárate para sentir un flechazo.

Se trata de un modelo de la marca Wear It Be, una firma española, cuyo objetivo es crear piezas únicas de inspiración vintage, adaptadas a la actualidad. Cada prenda forma parte de una edición con número limitado de piezas para evitar producir en masa y no perder exclusividad que busca la marca para hacer prendas más especiales. Y no solo eso, sus proveedores son todos nacionales y de pequeñas empresas locales que han pasado de generación en generación. ¡Nos encanta!

Stories de Grace Villarreal. FOTO: @gracyvillarreal

El modelo elegido por Grace Villarreal es el ‘The Rollercoaster Pants’ que además está rebajado a 104€ de los 130€ que costaban inicialmente. Un diseño estampado multicolor de estilo vintage y étnico de pernera ancha con tablón delantero y maxi campana.

Pantalones campana. FOTO: wear it be

Un pantalón que como podemos comprobar es perfecto para lucir en invierno y darle ese toque de color y alegría a los días más fríos y grises del año. Nos encanta con un jersey en color neutro para darle todo el protagonismo a la prenda o con una camisa blanca para un look más arreglado. Por no hablar de lo bien que combina con un jersey azul eléctrico como el que lleva la modelo en la web de la marca. Sin duda, una gran inversión de rebajas.