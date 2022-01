Los zapatos planos más cómodos y elegantes ‘made in Spain’ son marrones y están arrasando entre las influencers

Si tenemos que enumerar todos los zapatos que tenemos en el armario, no terminas la cuenta en varios días. Al igual que Carrie Bradshaw, somos amantes de los zapatos y si son planos y cómodos, mucho mejor. Desde hace unos días, nos hemos dado cuenta que hay un zapato que no para de repetirse en Instagram. Es un zapato plano marrón muy elegante y con un acabado cuadrado que nos encanta. La culpable de nuestra obsesión por estos zapatos “Made in Spain” es Melissa Villarreal. Ella es una auténtica inspiración para todos los looks, y ahora nos ayuda a encontrar esos zapatos que quedan bien con todo. ¿Qué será lo siguiente?

¿De qué marca española estamos hablando? De Las Cuevas es una marca de origen catalán, que está conquistando a base de likes a todo el mundo. Todos los zapatos que tienen están fabricados en España, y por supuesto todas sus siluetas están al orden en las tendencias.

Laura Méndez es la creadora de esta firma. Desde el 2017 está firma consigue modificar todas las normas clásicas de los zapatos, pero sin olvidar que la calidad de los materiales es el factor más valioso. El diseño principal está enfocado en las tendencias tradicionales con un toque del 2022. Tanto el estilo y los colores vintage han enamorado a las influencers y ahora a ti.

Melissa Villarreal lleva este tipo de zapatos con un vaquero de tiro alto y una camisa blanca. Aunque este tipo de modelo son muy versátiles y quedan fenomenal con un vestido largo o una falda mini. No pierdas los siguientes detalles y conoce cómo es la silueta más solicitados.

MUST CHESTNUT BY DE LAS CUEVAS BARCELONA (150,00€)

Mule en color marrón. FOTO: De las cuevas

Estos zapatos están fabricados en España. Nos encanta la silueta mule. De esta manera, confirmamos que no tenemos que rechazar el mule en invierno. Por cierto, todo el material es de piel. Seguro que te encantan tanto como a nosotras, y ya estamos pensando qué gabardina es la mejor para un look de diez.

Un pantalón sastre negro es el mejor aliado para estos zapatos. Ya te hemos comentado que las tendencias son muy volátiles, pero cuando un zapato combina con todo, nunca pasa de moda. Son esos básicos que necesitamos en el armario y nos salvan de urgencias como una reunión de trabajo o una primera cita en San Valentín.

Apuesta por las firmas “made in Spain”. Son una inversión, tanto por los materiales de calidad y por el diseño vanguardista.