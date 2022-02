Antes de que Carmen Lomana entre en ‘Secret Story’ vas a querer copiarle su uniforme más elegante con falda plisada y jersey de cuello alto

Pero, ¿qué fantasía es esta? La noticia de la semana es que Carmen Lomana entra a ‘Secret Story’ que por si no lo sabes es el último reality de Telencico. Y nosotras no podemos tener más ganas de ver los looks de la celebritie 24 horas. ¿Cómo será el pijama de Carmen Lomana? En eso es lo primero que hemos pensado nosotras. Carmen Lomana es la nueva habitante VIP’ de ‘La casa de los secretos’. La exconcursante de ‘Supervivientes’ entrará en la casa más vigilada de España a vivir una experiencia inolvidable: “Me han dicho tanto que no hablase que me he quedado sin habla. Que se preparen, voy a poner un poco de orden y a enseñarles a comportarse. Seguro que lo vamos a pasar bien porque se puede enseñar sin humillar a nadie”, ha dicho Carmen.

Pero mientras entra en la casa, nosotras nos quedamos con uno de los últimos looks de Carmen Lomana para una tarde con amigas para despedirse antes de entrar al reality de Telecinco. Y para la ocasión, ha optado por uno de sus uniformes de este invierno. O lo que es lo mismo, falda plisada y jersey de cuello alto. Si el otro día optado por una falda plisada amarilla, ahora es blanca.

Carmen Lomana por las calles de Madrid. FOTO: GIM GTRES

Un estilismo perfecto y elegante tengas 30 o 60 años. Una falda plisada blanca de tiro alto con bajo simétrico y con varios picos en los laterales con tablas por debajo de la rodilla que ha combinado con un jersey de cuello alto en el mismo tono, jersey de pelo y salones. Además, ha lucido una de las joyas de su armario con este bolso de mano de Hermès en color camel.

Ahora solo contamos las horas que quedan para que Carmen Lomana entre en ‘Secret Story’ y poder ver sus looks 24/7.