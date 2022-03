Carmen Lomana tiene la clave para llevar la camisa vaquera de toda la vida de la forma más en tendencia esta primavera

Carmen Lomana siempre es moda, tendencia y elegancia. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Si la semana pasada os hablábamos de las botas cowboy más bonitas de Stradivarius, ahora es Carmen Lomana la que luce una camisa vaquera con el toque más western con un pañuelo de estilo banda azul al cuello. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit.

Pero no solo el universo Inditex se ha llenado ya de las tendencias del lejano oeste, también Mango ha querido plasmar en su nueva colección el espíritu más cowboy del momento. El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de el look de Carmen Lomana que nosotras lo combinaríamos con unas botas cowboy, aunque no sabemos con que lo ha hecho la socialité.

Stories de Carmen Lomana. FOTO: @carmen_lomana

Si ayer nos enamoraba con un abrigo amarillo de Mango que le copiábamos en Mango, hoy Carmen Lomana se ha marcado este estilismo con una camisa vaquera que es un fondo de armario que todas tenemos y que siempre recurrimos a ella cuando llegan los meses de entretiempo. Pero, Carmen le ha dado su toque personal y en tendencia para que el estilismo aún tenga más personalidad.